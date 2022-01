Corona-Bonus: 1300 Euro Sonderzahlung - wer bekommt sie?

Bestimmte Berufsgruppen bekommen wegen der Corona-Pandemie mehr Geld: Noch bis 31. März 2022 können mehr als eine Million Arbeitnehmer*innen im öffentlichen Dienst der Bundesländer einen Corona-Bonus in Höhe von rund 1300 Euro bekommen. Und das Beste: Dieser Bonus ist steuerfrei.

Die Idee hinter dem Bonus ist, die zusätzliche Arbeitsbelastung mancher Berufsgruppen abzufedern. Entschädigt werden zum Beispiel Arbeitnehmer*innen aus dem öffentlichen Dienst, wie Landesbehörden, Unikliniken, Polizei, Feuerwehr, Schulen, Kitas, Straßenmeistereien sowie Forst- oder auch Abfallbetrieben.

Auszubildende, Praktikant*innen und studentische Mitarbeitende haben ebenfalls Anspruch auf den Corona-Bonus. Sie erhalten jedoch nur die Hälfte der Summe, also 650 Euro.

Der Corona-Bonus muss zusätzlich zum Gehalt ausbezahlt werden und darf nicht mit diesem verrechnet werden. Bayern zahlt die 1300 Euro auch seinen Beamt*innen. Der Corona-Bonus ist steuerfrei - unabhängig davon, ob er gesplittet oder auf einmal ausgezahlt wird.

Überblick über die Änderungen 2022:

