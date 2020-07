Franken vor 1 Stunde

Corona-Krise

Corona-Ausbruch bei Tönnies: So erkennen Sie das Fleisch bei Aldi, Lidl & Co.

Bei mehr als 1500 Mitarbeitern der Firma Tönnies wurde eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen. Deshalb musste Gütersloh zurück in den Lockdown. Die Verunsicherung bei vielen Kunden ist seitdem groß. In welchen Produkten bei Aldi, Lidl und Co. Tönnies-Fleisch enthalten ist, verrät das Identitätskennzeichen.