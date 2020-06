Franken vor 11 Stunden

Coronavirus

Bei Aldi, Lidl & Co.: In welchen Produkten steckt Tönnies-Fleisch?

Wie eine Welle verbreitete sich das Corona-Virus bei "Tönnies" in NRW, tausende Mitarbeiter sind in Isolation. Das Unternehmen beliefert viele Supermarktketten, unter anderem Lidl und Aldi. Doch in welchen Produkten ist "Tönnies"-Fleisch zu finden?