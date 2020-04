Corona-Ampel bei Aldi: Kamera-System sperrt Kunden automatisch aus

Mehrere Discounter- und Supermarktketten testen aktuell Systeme, um die Corona-Regeln in den Märkten umsetzen zu können. Durch Kontaktsperren soll vermieden werden, dass sich zu viele Menschen auf einmal an einem Ort befinden, da das Infektionsrisiko steigt. Konkret müssen "Aldi", "Lidl", "REWE" & Co. die sogenannte "Quadratmeter-Regel" einhalten.

Diese besagt, dass pro Kunde zehn beziehungsweise 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen müssen.

Corona-Krise: Aldi testet Kamera-System

"Aldi Süd" versucht diese Vorgaben mit einem Kamera-System einzuhalten. Aktuell testet das Unternehmen ein solches, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Dabei handelt es sich um ein System, dass in knapp 2000 Filialen zum Einsatz kommen soll - und so soll es funktionieren: