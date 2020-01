C&A schließt 13 Filialen - auch Forchheim vor dem Aus: Der Anfang vom Ende?

Der Mode-Riese C&A will 13 Filialen schließen: Bereits im Dezember 2019 sorgte eine Meldung des manager magazins für Wirbel: Demnach wolle der Modekonzern C&A in den nächsten Jahren bis zu 100 Filialen in Deutschland schließen - rund ein Viertel aller Standorte in der Bundesrepublik. Nun geht das Unternehmen den ersten Schritt in diese Richtung: 13 Filialen sollen noch dieses Jahr geschlossen werden - darunter mit Forchheim eine der 21 fränkischen Filialen.

C&A: Schließungen auch in Franken

Insgesamt hat C&A 450 Filialen. Die 13 betroffenen Filialen sind in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin und Brandenburg, berichtete ein Unternehmenssprecher am Freitag. Zuvor hatte die "Textilwirtschaft" über die Schließungspläne berichtet. Konkret geht es um die Filialen Dessau, Rottenburg, Witten, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, Mülheim Forum, München-Nordheide, Berlin-Wilmersdorf, Lemgo und Potsdam. In Franken ist nur die Filiale in Forchheim betroffen.

Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms "Turnaround Germany" will der Konzern seinen Markt sanieren. "Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen", betonte der C&A-Sprecher. Die Zahl der betroffenen Fialen könnte sich im Laufe des Jahres deshalb noch geringfügig verringern oder erhöhen.

Kostenersparnis - C&A will mit Vermietern sprechen

Der Modehändler ist nach dem jüngsten Ranking des Fachblattes "Textilwirtschaft" Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler, hatte aber in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Momentan laufen in vielen Fällen Gespräche mit Vermietern, um Nachlässe zu erzielen. Sollte das nicht gelingen, wird die betreffende Filiale geschlossen.