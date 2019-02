Bundesbank überweist dem Bund 2,4 Milliarden Euro

«Ausschlaggebend für den Anstieg sind die höheren Zinserträge aufgrund der Negativverzinsung der gestiegenen Einlagen», teilte die Notenbank in Frankfurt mit.

Sparkassen und Banken im Euroraum müssen 0,4 Prozent Strafzinsen, wenn sie Geld bei den Notenbanken parken. Das soll die Kreditvergabe ankurbeln.

Insgesamt erzielte die Bundesbank im vergangenen Jahr einen Überschuss von 2,5 Milliarden Euro, davon flossen wie schon im Vorjahr 100 Millionen in die Rücklage für Pensionsverpflichtungen. Die verbleibenden 2,4 Milliarden gingen an den Bund.

Das Finanzministerium kann sich damit über einen größeren Scheck aus Frankfurt freuen als im vergangenen Jahr. Damals gingen 1,9 Milliarden Euro an den Bund. Die Notenbank hatte einen Überschuss von gut 2,0 Milliarden Euro erzielt.

Das Bundesfinanzministerium plant traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein - so auch wieder für 2019 und die folgenden Haushaltsjahre.