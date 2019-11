Bon-Pflicht ab 2020: Fünf Milliarden neue Kassenzettel befürchtet

Ab dem 1. Januar 2020 soll die Ausdruckspflicht für Kassenzettel gelten. Diese Belegausgabepflicht soll Steuerbetrug erschweren. Betroffen sind alle elektronischen Kassensysteme, offene Ladenkassen sind von der Ausgabepflicht befreit.

Bon-Ausgabepflicht verursacht Unmengen an Müll

Die Ausdruckspflicht für Kassenzettel wird laut Experten Unmengen an Müll mit sich bringen. "Im Einzelhandel in Deutschland rechnen wir mit mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr", meint Ralph Brügelmann vom Handelsverband Deutschland.