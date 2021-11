Black-Friday-Streiks bei Amazon in 20 Ländern: Kommen die Geschenke noch rechtzeitig?

Ein Streik in mehr als 20 Ländern könnte Amazon am Black Friday 2021 lahmlegen. Das berichtet das Internetportal Vice.com. Die Initiative #MakeAmazonPay will damit Amazons dominierende Rolle in der Weltwirtschaft verdeutlichen und darüber hinaus für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Beschäftigten demonstrieren. Der weltweite Streik könnte Auswirkungen auf das Black-Friday-Geschäft von Amazon haben.

Zu den Zielen der weltweiten Proteste zählen eine Entlohnung, mit der Amazon-Angestellte ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sowie das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten. Zudem kämpft die Initiative dafür, dass Amazon seinen fairen Teil an Steuern zahlt, und setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein.

Streik bei Amazon am Black Friday: Diese Aktionen sind geplant

Zu den geplanten Aktionen im Rahmen des weltweiten Protests zählen ein Streik der Paketboten in Italien und eine Arbeitsniederlegung in französischen Amazon-Lagerhallen. In den USA sind offenbar digitale und Vor-Ort-Proteste geplant. Nähere Details sind noch nicht bekannt, doch auch in den folgenden Ländern soll es zu Protestaktionen kommen: Deutschland, Österreich, Luxemburg, Kanada, Argentinien, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Polen, Slowakei, Spanien, Irland, Türkei, Australien, Neuseeland, Indien, Südafrika, Bangladesch und Kambodscha.

#MakeAmazonPay machte bereits im letzten Jahr mit Protesten auf sich aufmerksam. In Deutschland rief 2020 die Gewerkschaft Verdi zum Streik bei Amazon am Black Friday auf. In diesem Jahr jedoch sollen die Streiks deutlich größer ausfallen und "mindestens 20 Länder und alle Kontinente der Erde" umfassen, so die Initiative in einer Pressemitteilung. Für Amazon ist die Black-Friday-Woche die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Aber für die Beschäftigten in den Warehouses und die Paketboten bedeutet das ein höheres Arbeitspensum, längere Arbeitstage und ein erhöhtes Verletzungsrisiko, wie eine Studie aus dem Jahr 2019 belegt.

Übersetzt bedeutet "Make Amazon Pay" in etwa: "Zwingt Amazon dazu, zu bezahlen" oder "Lasst Amazon bezahlen". Es gibt aber noch eine andere Lesart, nach der man den Slogan mit "Zahlt es Amazon heim" übersetzen könnte. Die Initiatoren lassen keinen Zweifel daran, dass sie es ernst meinen: "Amazon mag überall sein, aber das sind wir auch. An jedem einzelnen Glied dieser Missbrauchs-Kette kämpfen wir, um Amazon bezahlen zu lassen. Am Freitag, dem 26. November 2021, werden Arbeiterinnen und Arbeiter, Aktivistinnen und Aktivisten sich weltweit in Streiks, Protesten und Aktionen erheben, um Amazon bezahlen zu lassen."