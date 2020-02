Bei McDonalds, Burger King & Co.: Gewerkschaft droht mit Streiks in Franken

"Es ist höchste Zeit, vom Mindestlohn-Image wegzukommen", sagt Freddy Adjan. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)". Die "NGG" fordert höhere Löhne für Beschäftigte in Fast-Food-Ketten, wie "McDonalds", "Burger King" & Co.

12 Euro, statt den Mindestlohn von 9,35 Euro werden als "armutsfeste Löhne" verlangt. Grund für die Forderung ist die bevorstehende dritte Runde in Tarifverhandlungen zwischen der "NGG" und dem "Bundesverband der Systemgastronomie (BdS)". Diese finden am Donnerstag (13. Februar 2020) und Freitag (14.) in Stuttgart statt.

Im Vorfeld sind Warnstreiks im Gespräch. Die "NGG Oberfranken" ruft aktuell zu Protestaktionen auf. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sind folgende Standorte sind davon betroffen:

Kreis Bayreuth

Kreis Kulmbach

Kreis Bamberg

Kreis Coburg

Kreis Hof

Kreis Wunsiedel