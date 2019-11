Berlin vor 1 Stunde

Bauern wieder in Berlin - Tausende zu Sternfahrt erwartet

Sternfahrt zum Brandenburger Tor: Mit ihren Traktoren wollen Bauern aus allen Teilen Deutschlands am Dienstag wieder in Berlin protestieren. Ihnen geht es um mehr Mitsprache in der Agrarpolitik und ein besseres Ansehen für ihren Berufsstand.