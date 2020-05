"Edeka" und "Netto" haben es vorgemacht, "Aldi Süd" zieht nun nach: In den Supermärkten von "Aldi" gibt es nun frische Kräuter - vor Ort gezüchtet und gewachsen. Dahinter steckt eine Kooperation mit dem Start-Up "Infarm". In Glaskästen mit speziellen Lichtbedingungen werden Basilikum & Co. angepflanzt und hochgezogen. Eine Software überwacht und steuert den Wachstumsprozess. "Unsere Kunden können den Kräutern beim Wachsen zusehen", sagt David Labinsky von "Aldi Süd" dazu.

Seit Ende Mai wird das Konzept in fünf deutschen Filialen getestet, unter anderem in Frankfurt und Düsseldorf. Bis Jahresende 2020 sollen sieben weitere "Aldi Süd- Standorte hinzukommen. Für 99 Cent ist ein Kräuter-Bund erhältlich.

Frische Kräuter bei Aldi: Discounter will Billig-Image abstreifen

Folgende Kräuter sind bei "Aldi Süd" erhältlich:

Basilikum

Minze

Schnittlauch

Koriander

Petersilie

Mit einem Angebot wie diesem will der Discounter wohl das Billig-Image abstreifen. In Zusammenarbeit mit "Infarm" hat man dabei eine junge Zielgruppe im Blick, die Geld für ökologisch angebaute Lebensmittel ausgeben kann. Das Umweltbewusstsein soll an dieser Stelle angesprochen werden. "Damit machen wir möglich, was immer mehr Menschen nicht nur von ihrer Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel erwarten, sondern sich auch für unseren Planeten wünschen", erklärt Erez Galonska, einer der Gründer des Start-Ups aus Berlin.