Bäcker wettert gegen Brötchen von Discounter und Tankstelle: "Nach ein paar Stunden Pappe"

Die letzten Fälle von solchen Schließungen in unserer Region waren beispielsweise die Bäckerei im Bamberger Bahnhof, die Bäckerei Resch in Oberfranken oder die Metzgerei Popp in Bayreuth. Neben Nachfolgeproblemen und zu komplizierten Auflagen, war vor allem die Preispolitik der großen Konkurrenz ein Problem. Und seit diesem Jahr haben die Betriebe auch noch mit der neuen Bonpflicht zu kämpfen.

Gegentrend: Viele Leute wollen bessere Qualität Baier erkennt aber auch eine Gegenbewegung: In den letzten Jahren eröffnen gerade in Städten immer mehr Handwerksbäckereien, die ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Brote und Backwaren legen. In seiner Bäckerei beobachtet Baier ganz klar, dass die Kunden gerne für gute Qualität zahlen. Noch ein Vorteil neben den guten Zutaten ist die Haltbarkeit. Die Brötchen aus seiner Bäckerei schmecken auch am nächsten Tag noch frisch, während "das aus der Tankstelle ist schon nach ein paar Stunden Pappe." Vielleicht findet also bald die Kehrtwende statt: Weg von der Massenproduktion, zurück zum traditionellen Familienhandwerk?