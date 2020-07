Immer wieder veröffentlichen Hersteller Rückrufe ihrer Produkte. Oftmals sind Mängel der Grund dessen. Nicht selten ist die Automobilbranche betroffen: Im Jahr 2020 wurden bislang schon mehr als 13,3 Millionen Wagen zurückgerufen - weltweit. Das geht aus Daten des Finanz-Marktanalysten Finbold hervor.

Die deutschen Autohersteller machen dabei keine allzu schlechte Figur. Die Marke der in diesem Jahr am meisten zurückgerufenen Autos ist "Toyota". Das Unternehmen aus Japan musste bereits 3,95 Millionen Wagen zurückordern. Allein im Januar 2020 waren 3,4 Millionen Autos betroffen, da eine mögliche Fehlfunktion der Bordelektronik festgestellt wurde. Bei Unfällen drohte, dass sich der Airbag nicht öffnete. Das berichten unter anderem die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur SP-X.

Autos: VW mit vergleichsweise wenigen Rückrufen

Im Vergleich dazu musste der deutsche Autobauer "VW" lediglich 16.090 zurückrufen. Dabei spielte unter anderem ein Rückruf des neuen "Golf 8" eine Rolle: Es gab Probleme beim Notrufassistenten.

Laut Angaben der "Finbold"-Analysten wurden im Ranking lediglich die Rückrufe gelistet, die aufgrund einer hohen Sicherheitsgefährdung veröffentlicht wurden. Sprich: Die tatsächliche Anzahl an zurückgerufenen Autos dürfte noch höher als 13.362.759 Modelle sein. Davon wurden circa 3,2 Millionen Autos auf dem deutschen Markt zurückgeordert.

Neben Rückrufen tut sich Einiges auf dem Automobilmarkt: Die Bundesregierung hat zuletzt eine Neuregelung der Kfz-Steuer in Deutschland beschlossen. Die Regierungsparteien wollen die Bundesbürger auf diese Weise motivieren, klimafreundlichere Autos zu kaufen. In den vergangenen Jahren boomte der Absatz von SUVs und Geländewagen, die relativ viel Kohlendioxid (CO2) ausstoßen: Folgende Autos werden dadurch bald teurer für Verbraucher.

