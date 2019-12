In Deutschland werden täglich verschiedenste Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Rückruf vom 19.12.2019: Diesel-Abgasskandal bei Audi - Rückrufwelle erwartet

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat Audi einen Rückruf verordnet. Der Produktrückruf steht im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal. Dieser wurde bereits am 2. Dezember 2019 in einer internen Datenbank für Rückrufe gemeldet.

Davon betroffen sind folgende Audi-Modelle:

Audi-A6

Audi-A7

Audi-A8

Diese Modelle sind laut Angaben des Bundesamtes mit einem 3-Liter-Motor der Abgasnorm 5 ausgestattet. Dabei soll eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz kommen, die das Emissionskontrollsystem manipuliert. Weltweit sind vom Rückruf 17.886 Audis betroffen - in Deutschland sind es 4918. Die Wagen wurden dem Rückruf zufolge zwischen 2009 und 2014 hergestellt.

Die Kanzlei "Dr. Stoll & Sauer" vertritt gemeinsam mit weiteren Kanzleien insgesamt 450.000 Verbraucher in einer Musterfeststellungsklage gegen VW, dem Mutterkonzern von Audi. Anwalt Ralf Stoll vermutet: "Das könnte der Beginn einer neuen Rückrufwelle werden." Aktueller Audi-Rückruf Bei Audi werden aktuell mehrere Modelle zurückgerufen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Sebastian Gollnow (dpa)