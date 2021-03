Amazons "Hitler-Logo": App-Icon sieht zu sehr nach Diktator aus - Konzern reagiert

Amazon überarbeitete neues App-Logo

überarbeitete neues App-Logo Shopping-Logo ähnelte nach Meinung zahlreicher Nutzer Adolf Hitler

Kunden machen sich über Logo-Wechsel lustig

Erst im Januar 2021 hatte Amazon das neue Icon seiner Shopping-App vorgestellt. Doch bereits einen Monat später müssen sich die App-User wohl erneut an ein neues Logo gewöhnen. Still und heimlich hat der Versandhändler sein App-Logo geändert. Der Grund ist Kurios: Viele Kunden fühlten sich beim Anblick des Logos an Adolf Hitler erinnert. Das wollte der Konzern natürlich nicht - und reagierte umgehend.

Eine offizielle Erklärung für den schnellen Logo-Wechsel gibt Amazon bisher nicht, doch einige Internetnutzer meinen den Grund zu kennen. Darunter auch Alex Herrn, Journalist bei "The Guardian".

"Ich habe komplett verpasst, dass Amazon heimlich sein neues Icon verändert hat, um es ... weniger wie Hitler aussehen zu lassen", schreibt der britische Redakteur auf twitter.

Amazon-Logo: Gezacktes Klebeband wird zum Hitler-Bart

Eigentlich sollte das neue Icon den klassischen Look eines Amazon-Päckchens imitieren: Brauner Karton mit einem blauen Klebeband, vorne drauf noch das typische Amazon-Grinsen. Doch der gezackte Klebestreifen war nicht ganz glücklich platziert - zumindest nach Ansicht einiger Internet-User. Viele assoziierten mit dem blauen Streifen den Bart Adolf Hitlers und sahen anstelle des Pakets den grinsenden Diktator.

Die neue Version des Icons verzichtet auf die kleinen Zacken und setzt stattdessen auf eine umgeschlagene Ecke. Auf Nachfrage des Nachrichtendienst The Verge teilte Amazon nur mit, dass das Logo entworfen wurde, "um Vorfreude, Aufregung und Freude zu wecken, wenn Kunden ihre Einkaufsreise auf ihrem Telefon beginnen, genauso, wie wenn sie unsere Pakete vor ihrer Haustür sehen."

