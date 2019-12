Amazon Prime schenkt Ihnen 5 PC-Spiele: Kostenlose Games im Dezember

Jetzt Gratis-Games sichern: Amazon Prime 30 Tage kostenlos nutzen

Amazon Prime* schenkt schenkt seinen Mitgliedern jeden Monat coole PC-Spiele. Auch im Dezember bekommen Sie fünf Top-Games gratis für Twitch. Twitch ist den meisten als Live-Streaming-Portal bekannt. Man kann dort aber auch Spiele herunterladen. Die Zusammenarbeit von Amazon Prime und Twitch nennt sich Twitch Prime. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Prime-Account mit dem Twitch-Account* zu verknüpfen. Das ist schnell erledigt.

Für den Download der Spiele ist dieTwitch-Desktop-App erforderlich. Amazon Prime können Sie 30 Tage kostenlos testen*. Danach kostet ein monatliches Abo nur 7,99 Euro oder 69 Euro jährlich. Mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft* haben Sie außerdem Zugriff auf die Streamingdienste Prime Video* und Prime Music* sowie Vorteile im Versand von Waren.

Amazon Prime: Diese Spiele bekommen Sie im Dezember kostenlos

Sherlock Homes - The Devil's Daughter

Schlüpfen Sie in die Rolle des weltberühmten Detektivs

fünf spannende Fälle, die alle miteinander verknüpft sind

freie Bewegung durch eine ausgedehnte Spielewelt

tauchen Sie ein in das viktorianische London

Schauen Sie sich Sherlock Holmes - The Devil's Daughter auf Amazon an

Hue

Simples Jump 'n' Run

auf der Suche nach der Mutter des Charakters färben Sie die graue Spielwelt nach und nach ein, während das Speil immer schwieriger wird

Hover

Hier bewegen Sie sich im Parkour-Stil durch eine bunt beleuchtete Stadt

ob gleiten, rennen oder springen: Es erwarten Sie verschiedene Parkour-Quests, die vor allem im Multiplayer-Modus viel Spaß machen

ToeJam & Earl: Back in the Groove

Kultiges Comic-Actionspiel

erkunden Sie verschiedene schwebende Inseln und überwinden Sie die Hindernisse

ob alleine oder im Koop-Modus, Spaß ist garantiert

When Ski Lifts Go Wrong

Das verrückte Indie-Game: Bauen Sie Brücken, Rampen und Ski-Lifte, um die Skifahrer sicher ans Ziel zu bringen

kniffliges Konstruktionsspiel mit hohem Spaß-Faktor

Weitere Informationen zum Angebot und zu Twitch Prime finden Sie auf der offiziellen Amazon Webseite*.

Nur für kurze Zeit gibt es jetzt regelmäßig kostenlose Spiele auf Amazon Prime* für Mitglieder: Vor einigen Jahren kaufte Amazon für knapp eine Milliarde US-Dollar den Streaming-Service Twitch. Seit dieser Übername versucht der Konzern, die Angebote beider Plattformen miteinander zu verbinden. Jeder Amazon-Prime-Kunde* ist somit auch automatisch Mitglied bei Twitch Prime und kann sich auf diese Weise jeden Monat Schnäppchen und Geschenke sichern. Hierzu muss man lediglich seine Accounts miteinander verknüpfen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.