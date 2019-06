Amazon Prime Day 2019: Start im Juli, alle Infos, Tagesangebote und Blitzangebote

Der Amazon Prime Day 2019 startet voraussichtlich am Montag, 15. Juli 2019, um 12 Uhr. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Prime Day* dürfte wieder 36 Stunden lang dauern - bis Dienstag, 16. Juli 2019, um Mitternacht. Amazon würde damit dem Muster von 2018 folgen. Neben vielen Tagesangeboten warten wieder zahllose Blitzangebote auf Amazon-Kunden. Prime-Abonnenten* freuen sich auf jede Menge Schnäppchen zu deutlich reduzierten Preisen quer durchs gesamte Amazon-Sortiment. Der Haken: Die Angebote gelten nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Allerdings gibt es einen Trick, trotzdem an die Schnäppchen zu kommen. Wir sagen Ihnen, wie das geht.

Schnäppchen am Amazon Prime Day 2019 - Montag, 15. Juli (Tag 1)

Zum Start des Amazon Prime Day* warten jede Menge Schnäppchen auf preisbewusste Käufer. Hier dürfte für jeden Schnäppchenjäger das passende Angebot dabei sein. Auf der Prime-Day-Übersichtsseite können Sie sich pünktlich zum Start der Aktion alle Schnäppchen und die jeweiligen Startzeiten anschauen.

Wir präsentieren Ihnen an dieser Stelle eine handverlesene Vorauswahl der besten Angebote zum Amazon Prime Day, die sich richtig für Sie lohnen, sobald Amazon die rabattierten Produkte bekanntgibt. In der Vergangenheit war dies 24 Stunden vor Start der Aktion der Fall.

Die Angebote dürften auch in diesem Jahr sehr vielfältig aufgestellt sein. Die Erfahrung lehrt, dass Sie bei den folgenden Produkten am Prime Day am meisten Geld sparen können:

Amazon-eigene Geräte: Kindle E-Reader, Fire-Tablets, Fire TV, Echo Dot & Co. sind zum Prime Day alljährlich besonders günstig zu haben

Kindle E-Reader, Fire-Tablets, Fire TV, Echo Dot & Co. sind zum Prime Day alljährlich besonders günstig zu haben Elektronik: Ob Fernseher, Handy, Kamera oder Notebook, vieles, was mit Akku oder Steckdose funktioniert, ist zum Prime Day deutlich reduziert

Ob Fernseher, Handy, Kamera oder Notebook, vieles, was mit Akku oder Steckdose funktioniert, ist zum Prime Day deutlich reduziert Gaming: Die 15-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft zum Tiefpreis war im vergangenen Jahr der Renner, sie wird sicher auch in diesem Jahr dabei sein. Auch bei Konsolen wie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch dürften sich einige Prozente sparen lassen

Die 15-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft zum Tiefpreis war im vergangenen Jahr der Renner, sie wird sicher auch in diesem Jahr dabei sein. Auch bei Konsolen wie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch dürften sich einige Prozente sparen lassen Weiße Ware: Waschmaschinen, Trockner und Küchengeräte zahlreicher gängiger Hersteller dürften auch 2019 stark rabattiert angeboten werden

Waschmaschinen, Trockner und Küchengeräte zahlreicher gängiger Hersteller dürften auch 2019 stark rabattiert angeboten werden Mode für Damen und Herren: Satte Rabatte warten am Prime Day traditionell auch auf Modejünger

Eine Auswahl der besten Tagesangebote: 15. Juli 2019 (Tag 1)

Tagesangebote* gelten während des gesamten Amazon Prime Days beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Sobald Amazon die Schnäppchen 2019 bekanntgibt, präsentieren wir Ihnen hier die besten Tagesangebote.

Eine Auswahl der besten Blitzangebote: 15. Juli 2019 (Tag 1)

Blitzangebote* sind am Amazon Prime Day maximal sechs Stunden verfügbar - oder solange der Vorrat reicht. Im Viertelstundentakt gehen neue Blitzangebote an den Start. Tatsächlich kommt die Taktung auf die Anzahl der angebotenen Schnäppchen an. Im vergangenen Jahr waren es über eine Million. Sollten es 2019 deutlich mehr Schnäppchen sein, werden diese womöglich auch im 5-Minuten-Rhythmus rausgehauen, so wie kürzlich bei Amazons Frühlings-Angebote-Woche 2019.

Prime Day: 36 Stunden lang Angebote im Viertelstundentakt

Während der eigentliche Prime Day der 16. Juli 2019 ist, haut Amazon* in der Regel schon 12 Stunden vorher (ab dem Mittag des 15. Juli) Schnäppchen im Viertelstundentakt raus. Im Jahr 2018 hat Amazon den Prime Day nochmals verlängert, von 30 Stunden im Vorjahr auf 36 Stunden. Dabei wird es voraussichtlich auch 2019 bleiben. Es ist aber genausogut möglich, dass Amazon den Prime Day nochmals verlängert, auf beispielsweise 40 oder 48 Stunden. Denn der Prime Day ist, gemessen am Gesamtumsatz in Relation zur Dauer, Amazons erfolgreichste Schnäppchen-Aktion - noch vor Black Friday und Cyber Monday.

Ganze 514 Millionen Euro hat der Konzern damit im Jahr 2017 umgesetzt. Im Rahmen des Prime Day 2017 verkaufte Amazon weltweit 6000 Produkte - pro Minute. Im Jahr 2018 lief es sogar noch besser. In der ersten Stunde ging für viele Nutzer zunächst mal gar nichts, weil Amazons Server heillos überlastet waren. 100 Millionen Produkte verkaufte Amazon am Prime Day 2018 in insgesamt 17 Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen weltweit hätten innerhalb von 36 Stunden mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz erzielt, so Amazon in seiner Pressemitteilung.

Schnäppchen am Prime Day nur für Amazon-Prime-Abonnenten

Ganz zu schweigen von den zahllosen Prime-Abos, die Amazon durch den Aktionstag an den Mann/die Frau gebracht hat: Da die Prime-Day-Schnäppchen nur für Prime-Abonnenten verfügbar sind, schließen jedes Jahr unzählige Menschen das einmonatige kostenlose Probe-Abo* ab, bestellen ihre gewünschten Schnäppchen und nehmen sich fest vor, das Amazon-Prime-Abo anschließend wieder zu kündigen. Viele bleiben dann aber doch dabei und bescheren Amazon so pro Person 69 Euro jährlich. So viel kostet das Prime-Abo derzeit nach Ablauf des kostenlosen Probemonats.

Das Amazon-Prime-Abo im Überblick

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serienepisoden

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über 2 Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostet 69 Euro im Jahr (nach Ablauf des kostenlosen Probemonats)

Unsere Empfehlung: Den Trick mit dem kostenlosen Probe-Abo können Sie ruhig ausprobieren*. Sofern Sie kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime haben, müssen Sie nur daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung Ihrer Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats!) wieder zu kündigen.

Mehr als eine Million Produkte teils stark reduziert

Wie viele Schnäppchen Amazon am Prime Day 2019* unter die Leute bringen wird, ist noch nicht bekannt - 2018 waren es eine Million. Leider gibt es im Vorfeld keine Auflistung der rabattierten Produkte. Erst 244 Stunden vor Start der Aktion können Kunden die Angebote einsehen. Sicher ist lediglich, dass die Amazon-eigenen Produkte wieder zu deutlich reduzierten Preisen angeboten werden. Wer also auf eine günstige Gelegenheit wartet, sich einen Kindle-eReader, ein Fire-Tablet, Amazon Fire TV oder Amazon Echo mit Sprachassistentin Alexa zuzulegen, kann am Prime Day zugreifen.

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.