Amazon Prime Day 2019 Angebote: Huawei, Samsung, Echo Show, Fire TV - die Top-Schnäppchen

Beim Prime Day 2019 haut Amazon mehr als 1 Million Angebote raus, aber die wirklich heißen Schnäppchen sind deutlich übersichtlicher. Hier sind vier Produkte, bei denen Sie bedenkenlos zuschlagen können, wenn Sie auf eine günstige Gelegenheit gewartet haben: das Huawei Mate 20, das Echo Show Display, den Fire TV Stick der 2. Generation, das Samsung Galaxy M20 Smartphone. Viele weitere Prime-Day-Schnäppchen finden Sie in unserem ausführlichen Artikel.

Angebot 1: Huawei Mate 20

Highspeed Smartphone dank Kirin 980-Prozessor mit mobiler DUAL KI, schnellster Konnektivität und EMUI 9.0

Next level 4200mAh Akku, kabelloses Highspeed-Laden, Drittgeräte kabellos reversible laden SuperChargeTM (TÜV)

Intelligente 40 + 20 + 8 MP Leica Triple Kamera, mit Ultra-Weitwinkel und Cinema Modus

Biometrische Sicherheit via Finger-on-Screen und 3D Gesichtserkennung

Lieferumfang: HUAWEI Mate20 Pro, Akku (fest verbaut), Schnellstartanleitung, Type-C Headset, 10V 4A Schnellladegerät, Garantiekarte, USB Type-C-Kabel, Type-C auf 3,5 mm Earjack-Adapter, SIM-Werkzeug, USB Typ-C-Adapter

Huawei Mate20 Pro Dual-SIM Smartphone Bundle nur 499,99 Euro statt 669,99 Euro

Angebot 2: Echo Show Smart Display mit Alexa

Alexa zeigt Ihnen mehr - das kompakte, 5,5 Zoll große Smart Display hilft Ihnen bei alltäglichen Aufgaben, bietet sprachgesteuerte Unterhaltung und hilft Ihnen dabei, mit Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben

Passt zu Ihrem Leben - Kochen Sie Schritt-für-Schritt-Rezepte nach. Einfaches Aktualisieren von To-do-Listen und Kalendern. Behalten Sie den Wetterbericht und Verkehrsinformationen im Blick

Große Unterhaltung - Bitten Sie Alexa, Filme oder die Nachrichten zu zeigen. Oder hören Sie Radiosender, Podcasts und Hörbücher

Steuern Sie Ihr Smart Home - bedienen Sie kompatible Geräte mit Ihrer Stimme oder über das benutzerfreundliche Display. Bitten Sie Alexa, die Bilder von Sicherheitskameras anzuzeigen, Lampen ein- und auszuschalten und Ihre Heizung zu regeln

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen - tätigen Sie hands-free Videoanrufe mit anderen Echo-Geräten mit Bildschirm, der Alexa App oder Skype. Verbinden Sie sich direkt mit anderen unterstützten Echo-Geräten in Ihrem Zuhause

Personalisierbar - wählen Sie das Zifferblatt, das am besten zu Ihrem Stil passt. Lassen Sie sich Ihre Lieblingsfotos auf der Startseite anzeigen. Erstellen Sie eine Morgenroutine, um gut in den Tag zu kommen

Schützt Ihre Privatsphäre - schalten Sie das Mikrofon und die Kamera per Knopfdruck aus. Schieben Sie die integrierte Kameraabdeckung bei Bedarf über die Kamera

Echo Show 5 – kompaktes Smart Display mit Alexa für nur 59,99 Euro statt 89,99 Euro

Angebot 3: Fire TV Stick 2. Generation

Fire TV Stick jetzt mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten

Starten und steuern Sie Inhalte mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung

Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme auf Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN, waipu.tv und weiteren (möglicherweise fallen Gebühren an)

Der Fire TV Stick bietet mehr Speicherplatz für Apps und Spiele als jeder andere Streaming-Mediastick

Erleben Sie Tausende Channels, Apps und Alexa Skills und zudem Millionen Webseiten wie YouTube, Facebook und Reddit über Firefox oder Silk

Alexa auf Fire TV bietet die umfassendste Sprachsteuerung, die auf Streaming-Mediaplayern erhältlich ist, und kann Live-Bilder von unterstützten Kameras oder die Wettervorhersage anzeigen, das Licht dimmen und Musik streamen

Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugriff auf Tausende Filme und Serienepisoden und können mit Prime Music werbefrei über zwei Millionen Songs hören

Sie haben keine Satellitenschüssel? Kein Problem. Sehen Sie Live-Fernsehen, Nachrichten und Sport mit DAZN, Waipu.tv und Zattoo.

Fire TV Stick mit Alexa für nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro

Angebot 4: Samsung Galaxy M20 Smartphone

Beeindruckendes Design mit Infinity-V Display, 6,3 Zoll, 2.340x1080 Pixel

Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 5.000 mAh Akku

Besondere Motive mit der Dual-Hauptkamera in Szene setzen

Hauptkamera mit Ultra-Weitwinkelobjektiv und einer Auflösung von 13 MP

Bis zu 512 GB erweiterbarer Speicher für Fotos, Musik u.v.m. über microSD

Samsung Galaxy M20 Smartphone nur 189 Euro statt 229 Euro Alle Informationen zum Amazon Prime Day 2019 und weitere attraktive Angebote finden Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.





* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.