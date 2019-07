Amazon Echo Dot 3 für nur 19,99 Euro: Smarter Lautsprecher günstig wie nie zuvor

Direkt zum Angebot: Amazon Echo Dot 3 für nur 19,99 Euro

Amazon Echo Dot 3 für nur 19,99 Euro statt regulär 59,99 Euro: Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich einen smarten Lausprecher mit Sprachassistenz zuzulegen, sollte die günstige Gelegenheit nutzen. Sie sparen satte 40 Euro beziehungsweise 67 Prozent! Im Vorfeld des Amazon Prime Day 2019 (vom 15. bis 16. Juli)* haut Amazon das kleine Multitalent zum absoluten Schnäppchenpreis raus. Möglich, dass im Rahmen des Prime Day ein Nachfolger enthüllt wird, aber der ist dann mit Sicherheit um einiges teurer. Musik streamen, Fragen beantworten, Smart-Home-Geräte und die Beleuchtung steuern, Wetterbericht abfragen, Nachrichten vorlesen lassen, andere einfach per Sprachbefehl anrufen - mit dem Echo Dot 3 revolutionieren Sie zahlreiche Abläufe zuhause.

Amazon Echo Dot 3: Die Funktionen laut Hersteller

Echo Dot ist unser beliebtester sprachgesteuerter Lautsprecher und bietet jetzt noch besseren Klang im Vergleich zur Vorgängergeneration des Echo Dot sowie ein neues Design.

Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen, kompatible Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und mehr mit satterem und lauterem Klang.

Sie können Personen, die ein Echo-Gerät, die Alexa App oder Skype haben, per Sprachbefehl anrufen oder ihnen Nachrichten schicken. Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit anderen Räumen in Ihrem Zuhause oder machen Sie eine Ankündigung auf allen kompatiblen Echo-Geräten.

Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills, zum Beispiel Fitness-Tracking, Spiele und vieles mehr.

Vier Fernfeld-Mikrofone stellen sicher, dass Alexa Sie auch von der anderen Seite des Raums hört. Und wenn Sie kompatible Echo-Geräte in verschiedenen Räumen aufstellen, können Sie das gesamte Haus mit Musik füllen.

Echo Dot kann zudem über Bluetooth oder ein 3,5-mm-Audiokabel mit Ihren Lautsprechern verbunden werden.

Steuern Sie kompatible Lampen, Thermostate, Türschlösser und vieles mehr allein mit Ihrer Stimme.

Einschätzung der Redaktion

Wer sich auch nur entfernt für Amazons smarte Lautsprecher interessiert, sollte sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen: Günstiger dürfte der Echo Dot 3 auch in Zukunft nicht mehr werden. Ich selbst habe den Echo Dot bislang nicht zuhause - das Ganze war mir immer zu teuer, die tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten wirkten unklar. Allerdings haben mir Freunde und Kollegen wiederholt begeistert von ihrem Echo Dot und von den zahlreichen nützlichen Funktionen erzählt, die sie nicht mehr missen möchten (zum Beispiel Musik-Streaming, Steuerung der Beleuchtung und der elektrischen Jalousien ...). Für 19,99 Euro werde ich den Echo Dot 3 jetzt endlich auch ausprobieren. (ry)

Der Amazon Prime Day 2019* wird ganze 48 Stunden dauern und vom 15. Juli um Mitternacht bis zum 16. Juli um 23:59 Uhr laufen. Alle Informationen und die ersten Schnäppchen finden Sie in unserem ausführlichen Artikel.





