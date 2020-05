Aldi fordert noch billigeres Fleisch: "Das völlig falsche Signal" in der aktuellen Debatte

Nachdem sich die Zahlen der Corona-Fälle in der Fleischindustrie gehäuft haben, reagiert nun die Bundesregierung mit neuen Regelungen und Maßnahmen für deutsche Fleischerei-Betriebe.

Es sei Zeit "in diesem Bereich aufzuräumen und durchzugreifen", hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesagt und es wäre an der Zeit ein neues "Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft" auf den Weg zu bringen. Das berichtete die Deutsche Presseagentur.

Neue Auflagen für die Fleischbranche: Das soll sich ändern

Sowohl in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (NRW), Bayern und Schleswig-Holstein hatte es in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an Coronafällen gegeben. Ein besonders heftiger Fall ereignete sich in nordrhein-westfälischen Coesfeld, wo sich in einer einzigen Fleischfabrik 129 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Dabei gerieten vor allem die sogenannten Werkverträge ins Visier der Kritiker. Solche Verträge ermöglichen es den Unternehmen bestimmte Arbeiten und deren Ausführung bei anderen Firmen einzukaufen. Oftmals werden die erworbenen Leistungen durch ein Konstrukt aus mehrfach verschachtelte Subunternehmen undurchsichtig und nicht mehr nachvollziehbar. "Da wird organisiert Verantwortung abgewälzt, sodass niemand mehr verantwortlich gemacht werden kann", sagte Arbeitsminister Heil dazu.

Ab dem kommenden Jahr sollen solche Werkverträge in der Fleischindustrie weitestgehend verboten werden. Das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch soll ab 1. Januar 2021 nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Arbeitszeitverstöße sollen in Zukunft doppelt so hart bestraft werden (bisher 15.000 Euro, jetzt 30.000 Euro) und durch die Einführung einer digitalen Zeiterfassung besser kontrolliert werden. Das wurde am Mittwoch (20. Mai 2020) im Bundeskabinett beschlossen.

Auch die viel kritisierten Unterkünfte werden angegangen: Die Arbeitgeber, welche ihren Mitarbeitern eine Unterbringung stellen, müssen künftig die Behörden über Einsatz und Wohnort ihrer ausländischen Arbeitskräfte informieren.

Fleischbranche: Hofreiter verlangt mehr Tierschutz

Im Zug der Debatte über die Fleischindustrie wurde auch das Thema "Billigfleisch" neu aufgerollt. Billigangebote bei Fleisch sorgen bei Bauern wie Tierschützern für Ärger. Auch Arbeitskosten spielen da eine Rolle. "Gekoppelt an höhere Tierschutzstandards und eine verbindliche Haltungs- und Herkunftskennzeichnung kann auch eine Tierschutzabgabe dazu beitragen, den Umbau zu artgerechter Tierhaltung zu finanzieren", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der dpa.

Fleisch in der Schwächephase: Aldi fordert Preissenkungen für Fleisch- und Wurstprodukte

Die Fleischindustrie wird derzeit also eher kritische beäugt. Auch von einem möglichen Mindestpreis für Fleischwaren ist immer wieder die Rede. Der Discounter "Aldi Süd" hat sich im Zuge der aktuellen Situation eine ganz eigene "Strategie" überlegt.

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, fordert "Aldi" nun eine rasche Preissenkung bei allen Wurst- und Fleischwaren. Gerade der Schweinefleischmarkt befinde aufgrund der aktuellen Debatten in einer Schwächephase. Die Nachfrage an Fleisch sei zum Stillstand gekommen, heißt es