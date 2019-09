Bamberg vor 37 Minuten

Discounter

Aldi-Einkaufswagen: Diese Funktion verhindert Diebstahl

Nur die wenigsten Kunden bei Aldi wissen: Der Einkaufswagen im Discounter hat eine geheime Funktion. In Kombination mit dem Teppich am Eingang kann so Diebstahl verhindert werden.