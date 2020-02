Aldi: Discounter verkauft jetzt Bier in Glasflaschen - wo gibt es die Mehrweg-Pfandflaschen?

"Aldi" steigt wohl ins Mehrweg-Geschäft ein: Der Discounter "Aldi Süd" plant den Verkauf von Mehrwegflaschen. Aktuell wird das System in einigen Filialen getestet. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Konkret geht es dabei um Bierflaschen aus Glas.

In welchen Aldi-Filialen kann ich Bier in Glasflaschen kaufen?

Folgende Biermarken werden in 20-Liter-Kisten mit 0,5-Liter-Flaschen bei "Aldi Süd" aktuell verkauft:

"Krombacher"

"Bitburger"

"Früh Kölsch"

Der Preis für einen Kasten "Krombacher" liegt Angaben des Herstellers nach bei 13,79 Euro - ohne Pfand, wie Chip berichtet. Derweil ist unklar, in welchen Filialen das Bier zu kaufen ist. Die Welt spricht von Standorten in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz. Laut Angaben von Chip ist das Bier in Stuttgart und Aachen erhältlich. Der Discounter hat sich dazu noch nicht offiziell dazu geäußert.

Aldi: Warum geht der Discounter diesen Schritt?