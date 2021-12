Deutschland vor 46 Minuten

Preise

Strom, Benzin und Heizkosten steigen 2022: So teuer wird das neue Jahr

Im Jahr 2022 stehen wieder einige Änderungen an. Leider bedeutet das in vielen Fällen, dass wir tiefer in die Tasche greifen müssen. Von Sprit bis Porto: Alles, was 2022 teurer wird findest du hier im Überblick.