22,6 Prozent mehr: Rekordanstieg bei Großhandelspreisen - bald auch Endkunden betroffen?

Die Preise im Großhandel in Deutschland sind im März mit Rekordgeschwindigkeit gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sie sich um 22,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Berechnung im Jahr 1962. Im Februar hatte die Rate mit 16,2 Prozent bereits hoch gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im März um 6,9 Prozent, auch das ist ein Rekordzuwachs.

In den Ergebnissen dürften auch die ersten Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sichtbar sein, erklärten die Statistiker. Stichtag der Erhebung war der 5. März, also etwa eineinhalb Wochen nach der Invasion. Als Folge des Angriffs und scharfer Sanktionen westlicher Länder sind die Preise vieler Energieträger und Rohstoffe stark gestiegen. Zuvor hatte bereits die Corona-Pandemie für gestörte Lieferketten und hohe Preisanstiege gesorgt.

Großhandelspreise: Anstieg beeinflusst auch Verbraucherpreise

Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsstufen, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Neben dem Großhandel zählen dazu die Preise für nach Deutschland eingeführte Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten. Sie alle wirken auf die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Endkunden dürften den Preisanstieg also auch bald zu spüren bekommen. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone ist der Preisauftrieb derzeit sehr hoch.

Wie der Spiegel berichtet, seien die Preise für Mineralölerzeugnisse im Großhandel seit März 2021 um 70,2 Prozent gestiegen. Auch feste Brennstoffe kosteten 61,9 Prozent mehr. Bei Erzen, Metallen und Metallhalbzeug lag der Preiszuwachs bei 55,8 Prozent.

Das könnte dich auch interessieren: Massive Preiserhöhungen bei Aldi, Edeka und Co.: Diese Lebensmittel werden "signifikant" teurer