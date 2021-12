Deutschland vor 1 Stunde

Preiserhöhungen

So teuer wird 2022: Strom, Benzin und Heizkosten

Im Jahr 2022 stehen wieder einige Änderungen an. Leider bedeutet das in vielen Fällen, dass wir tiefer in die Tasche greifen müssen. Von Sprit bis Porto: Alles, was 2022 teurer wird im Überblick.