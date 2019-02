Wird Bayern vom Verkehrsministerium bevorzugt? Warum die Grünen mit ihrer Kritik falsch liegen

Der Vorwurf wiegt schwer: Die Grünen im Bundestag kritisieren Verkehrsminister Andreas Scheuer dafür, dass aus seinem Haus mehr Geld nach Bayern fließt als in die anderen Bundesländer. Der CSU-Politiker praktiziere damit eine ganz spezielle Art des Länderfinanzausgleichs, kritisierte GrünenFraktionsvize Oliver Krischer in verschiedenen Interviews. Die Grünen werfen Bayern allerdings nicht zum ersten Mal Vetternwirtschaft vor, und auch in der Wiederholung wird der Vorwurf nicht richtiger.

Anfrage der Grünen im Ministerium

Die Grünen berufen sich auf Zahlen der Bundesregierung, die sie als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erhielten. Das Papier hatte sich die Fraktion offenbar auf Wiedervorlage gelegt. Denn vor ziemlich genau sieben Jahren stimmten die Grünen bereits eine ähnliche Klage an, sie traf den damaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer. Der CSU-Politiker musste sich den Vorwurf gefallen lassen, von 1,7 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte eine Milliarde seinem Heimatland Bayern gegeben zu haben. Damals verpuffte der Grünen-Vorwurf wirkungslos, denn Ramsauer hatte nicht geschummelt. Diesmal scheint die Gemengelage ähnlich zu sein. Die Zahlen sprechen zwar zunächst für die Argumentation der Grünen. So flossen 2018 rund zwei Milliarden und 2017 etwa 1,8 Milliarden Euro in den Süden Deutschlands. Während Nordrhein-Westfalen als Zweitplatzierter demnach 2018 nur rund 1,4 Milliarden und im Jahr davor 1,3 Milliarden Euro überwiesen bekam.

Effizienter und fleißiger?

Doch die Vergabe ist nicht etwa willkürlich, sondern erfolgt innerhalb fester Leitplanken. "Die Mittel für den Straßenbau werden nach klaren und transparenten Kriterien vergeben, die für alle Länder gleich sind", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange. Dabei gehe es vor allem um Bedarf und Baureife, erklärte der CSU-Politiker.

"Gelder können nur dorthin gehen, wo sie auch wirklich verbaut werden, weil die Projekte auch entsprechend geplant sind", sagte Lange und legte damit den Finger in die eigentliche Wunde. Denn auf den Fluren der Ministerien in Berlin ist es kein Geheimnis, dass in Bayern meist effizienter geplant wird. Zweitens begleitet die Abgeordneten der CSU-Landesgruppe der Ruf, bei der Mittelbeantragung schlichtweg fleißiger zu sein als viele ihrer Kollegen aus anderen Bundesländern.

"Da mögen manche grün vor Neid werden, aber das ist eine Frage der Logik", sagte denn auch Ulrich Lange. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt argumentierte ähnlich. Dass Nordrhein-Westfalen bei der Mittelvergabe nur Zweiter sei, liege ausschließlich "am Organisationsversagen des Landes", sagte der frühere Verkehrsminister.

Bayern als Hauptzahler

Der von den Grünen angesprochene Länderfinanzausgleich spricht zudem für Bayern. Mit dem Ausgleich sollen Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern beseitigt werden, damit alle ihren Aufgaben nachkommen können, und Bayern ist aktuell der Hauptzahler. Laut Bundesfinanzministerium gab München im vergangenen Jahr 6,67 Milliarden Euro in den Topf.

Baden-Württemberg musste nur rund 3,08 Milliarden Euro berappen. Drittes Geberland war Hessen mit 1,61 Milliarden Euro. Zusammen mit Hamburg (83 Millionen) gab es nur vier zahlende Bundesländer. Bayern hatte sich über das System immer aufgeregt, im kommenden Jahr ist Schluss mit dem Länderfinanzausgleich.

Ein Kommentar unseres Autors: Die Rechnung ist falsch

Die Kontrolle der Regierungspolitik gehört zu den Rechten der Opposition im Bundestag. Insofern ist es legitim, dass sich die Fraktion der Grünen die Mittelvergabe des Bundesverkehrsministeriums genau anschaute. Und dabei zu dem Ergebnis kam, dass Bayern mehr Geld erhielt als andere Bundesländer. In die falsche Richtung geht, was die Grünen aus den Zahlen gemacht haben.

Denn unterm Strich werfen die Grünen Verkehrsminister Andreas Scheuer vor, Gelder für Infrastrukturprojekte gezielt in sein Heimatland Bayern geleitet zu haben. Das jedoch wäre Korruption. Ein ungeheuerlicher Vorwurf, den die Grünen lieber nicht in den Mund nehmen. Sie lassen es beim Ungefähren und das vor allem, weil ihre Kritik nicht haltbar ist. Es flossen zwar mehr Euro nach Bayern als in andere Bundesländer. Aber das Vergabekriterium waren nicht die persönlichen Beziehungen Scheuers zu seinen bayerischen Landsleuten. Die Verteilung der Gelder erfolgte vielmehr nach gesetzlichen Vorgaben. Die Grünen machen zudem nur einen Bruchteil der Rechnung auf. Da ist zum Beispiel der Länderfinanzausgleich, den München mehrheitlich befüllt. Bayern bekommt nicht nur, Bayern zahlt auch ordentlich. Schlagzeilen lassen sich mit einer solchen Aufrechnung allerdings nicht produzieren.

von Stefan Lange