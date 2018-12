Wien vor 27 Minuten

Schießerei

Ein Toter bei Schießerei vor Lokal in der Wiener Innenstadt - gezielter Kopfschuss?

In der Wiener Innenstadt sind am Freitag (21.12.2018) Schüsse gefallen. Es gibt ein Todesopfer. Der mutmaßliche Schütze ist flüchtig. Die Fahndung läuft an.