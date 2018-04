Wie schnell bekommt jeder Bürger das schnelle Internet? Und wozu braucht er es? Das sind zwei von vielen Fragen, die die neue Staatsministerin für das Digitale beantworten muss. Dorothee Bär (CSU) steht vor großen Aufgaben. Wo es in Franken und was geplant ist, dazu ein Interview mit der Staatsministerin in spe - das alles lesen Sie auf unserem Portal unter www.infranken.de Wie schnell wird Franken total digital?