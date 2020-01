Wetterextreme, Katastrophen & Co.: Was bedroht die Welt aktuell?

Jährlich findet in den Schweizer Alpen der Weltwirtschaftsgipfel statt - so auch vom 21. bis zum 24. Januar 2020. Im Vorfeld veröffentlicht das "World Economic Forum" den "Globale-Risiken-Report". Der diesjährige Bericht listet die fünf größten Gefahren für die Menschheit und die Erde auf. Diese spielen auf dem Gipfel in Davos eine übergeordnete Rolle und stehen oben auf der Agenda.

Dabei werden die Risikothemen in fünf Kategorien unterteilt:

"Wirtschaft"

"Umwelt"

"Geopolitik"

"Gesellschaft"

"Technologie"

Erstmals fallen die Top-5 der Risikothemen in die Kategorie "Umwelt". Diese sind 2020:

1.: "Wetterextreme"

2.: "Versagen beim Klimaschutz"

3.: "Naturkatastrophen"

4.: "Verlust der Artenvielfalt"

5.: "Menschengemachte Umweltkatastrophen"

Die Themen gelten als klassische "grüne" Themen. 2015 bestimmten beispielsweise noch "Konflikte zwischen Staaten", "schlechte Regierungsführung", "Staatskrisen" oder "Arbeitslosigkeit" die Agenda.

Umweltschutz: Generationen sind sich nicht einig

Neben den thematischen Veränderungen des Reports, zeigt der Bericht erstmals die Unterschiede von Altersgruppen. Dabei wird zwischen "Global Shapers", das sind junge, einflussreiche Persönlichkeiten und "Multistakeholders", das sind Politiker, Manager oder NGO-Mitglieder, unterschieden. Am Gipfel in Davos nehmen vor allem "Multistakeholder" Teil.