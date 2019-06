Weltuntergangs-Asteroid "Bennu" laut NASA gefährlich: Sprengkraft von 80.000 Atombomben

Der Asteroid Bennu könnte der Erde in mehr als 150 Jahren recht nahe kommen. Auch wenn das Einschlagrisiko sehr gering ist - die Chancen einer Kollision werden mit eins zu 2700 bewertet -, zählt die amerikanische Weltraumbehörde NASA Bennu zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden. Eine Kollision mit der Erde würde eine Sprengkraft von 1200 Megatonnen TNT entfalten, das entspricht 80.000 Hiroshima-Atombomben. Die Folgen wären fatal - nicht nur im direkten Umfeld des Einschlags, sondern weltweit.

Bennu misst 500 Meter im Durchmesser, ist tiefschwarz und komplett mit Steinen und Schotter bedeckt. Die NASA beobachtet Bennus Weg genau. Sein Spitzname: "Weltuntergangs-Asteroid". Seit 2016 verfolgt die Sonde OSIRIS Rex ("Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer") den Asteroiden, vermisst ihn, fotografiert seine Oberfläche und erstellt 3D-Aufnahmen anhand von Laser-Abtastung.

Bennu ist übersät mit Steinbrocken, viele davon haben einen Durchmesser von mehr als einem Meter. In sieben Forschungsarbeiten in Fachblättern der "Nature"-Gruppe präsentierten Wissenschaftler neue Erkenntnisse zu Bennu, unter anderem Nahaufnahmen. Darauf ist auch zu sehen, wie Bennu aktiv Partikel ins All ausstößt. "Das ist eine der größten Überraschungen meiner wissenschaftlichen Karriere", sagte Projektleiter Dante Lauretta von der University of Arizona. Einige der Partikel umkreisen nach Angaben des Forscherteams den Asteroiden, bevor sie wieder zu dessen Oberfläche zurückkehren.

