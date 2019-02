Weil sie ihn geboren haben: 27-Jähriger verklagt seine eigenen Eltern

Es klingt skurril - hat aber durchaus einen ernsten Hintergrund: Ein Mann (27) aus Mumbai verklagt seine eigenen Eltern. Und zwar weil sie ihn gegen seinen Willen geboren haben. In einem Interview mit der indischen Zeitung "The Print" beteuert der 27-jährige Raphael Samuel, dass er seine Eltern liebe und "sie eine großartige Beziehung haben". Allerdings "haben sie mich zu ihrer eigenen Freude und ihrem Vergnügen bekommen", sagt Raphael Samuel weiter. Deshalb schulde er ihnen nach eigener Aussage nichts.

Der 27-jährige Inder ist Anhänger der philosophischen Bewegung des Antinatalismus. Aus ethischen Gründen spricht sich der Antinatalismus entschieden dagegen aus, Kinder in die Welt zu setzen. Globale Probleme wie Überbevölkerung, Hungersnöte oder Umweltbelastungen sollen so eingedämmt werden. Raphael Samuel ist der festen Überzeugung, dass Kinder nur dann geboren werden sollten, wenn sie vorher damit einverstanden waren. Das Leben sei oft eine Belastung, Schule und Karriereeinstieg eine Prozedur - und Eltern sollten ihren Nachwuchs nicht dazu zwingen dürfen, findet der 27-Jährige.

Fortpflanzung als Wurzel allen Übels

Der Mann, der jetzt also seine eigenen Eltern verklagt, vertritt die Meinung, dass sich Kinder nicht ausgesucht haben, auf der Welt zu sein. Die Eltern hätten das so entschieden und ihre Freude daran, ein Kind großzuziehen. "Wir sind allerdings nicht gefragt worden und es ist auch nicht möglich uns zu fragen", sagt Raphael Samuel in einem Video bei YouTube. Er sieht Fortpflanzung als die Wurzel allen Übels an. Das propagiert Raphael Samuel auch auf seinen Präsenzen in den sozialen Netzwerken.

Wie ernst er seine Klage gegen die eigenen Eltern tatsächlich meint, scheint in Anbetracht der Aussage, dass er ein super Verhältnis zu ihnen hat, fraglich.