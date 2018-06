Weil Besucher sie gefüttert haben: Sechs Schwäne an verschimmeltem Brot gestorben

Schwäne haben noch Brot gepickt





Sechs Jungschwäne in Hamburg sind an verschimmeltem Brot gestorben - auf dem Friedhof Ohlsdorf. "Das ist eine furchtbare Geschichte", sagte Friedhofsprecher Lutz Rehkopf am Donnerstag. Der Friedhof habe nun ein Schild aufgestellt, mit dem auf das Fütterverbot hingewiesen werde. Auf diesem steht: "Liebe Gäste, vor einer Weile gab es hier Jungschwäne. Leider sind sie alle gestorben. Der Grund ist traurig: Besucher haben Brot an die Schwäne verfüttert. Sie haben Brot in den Teich geworfen, das schon verdorben war oder im Wasser verdorben ist. Die Schwäne sind dann an der Vergiftung gestorben. Unterlassen Sie daher dringend das Füttern aller Tiere!"Die Vögel seien am Montag vergangener Woche gestorben. Ein Gärtner habe die Schwäne am Freitag zuvor noch gesehen, wie sie auf dem Prökelmoorteich an dem Brot pickten. Das "Hamburger Abendblatt" hatte über den Tod der Tiere berichtet.Nur zwei Kilometer entfernt, ebenfalls an einem Teich, befindet sich das Grab des langjährigen Hamburger Schwanenvaters Harald Nieß (1931-2016). Nur 14 Tage nach dessen Beerdigung im Januar 2016 hatte sich ein Schwanenpaar auf dem Ohlsdorfer Friedhof angesiedelt, zum ersten Mal seit Jahrzehnten.Mit dem Nachwuchs hatte das Paar allerdings wiederholt kein Glück: Im vergangenen Jahr habe ein Fuchs die Jungtiere geholt. In diesem Jahr hätten die Eltern schlauerweise auf einer Insel im Prökelmoorteich gebrütet. "Doch durch den Eingriff des Menschen ist wieder alles zunichte geworden."Schwäne haben in Hamburg seit Jahrhunderten eine besondere Bedeutung. Die Alsterschwäne gelten als Symbol für die Freiheit und Unabhängigkeit der Hansestadt. Einer alten Legende nach geht es der Stadt gut, wenn es den Schwänen gut geht.