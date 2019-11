Weihnachtsbaum-Trends 2019: Baumschmuck-Experte gibt Tipps zu Farben, Kerzen und Lametta

Weihnachtsbaum 2019 - das sind die Deko-Trends: Johann Wanner wird öfters auch "König der Kugeln" genannt. Seit 50 Jahren setzt er mit seinem ganzjährig geöffneten "Weihnachtsbaumschmuckausstattungsspezialgeschäft" in Basel weltweit Trends.

Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erzählt der 80-Jährige, was seine Dekorationstipps für dieses Jahr sind. Es sind nur ein paar Akzente nötig und schon lässt sich die traditionelle Weihnachtsdekoration mit den neuen Trends auffrischen. Die besten Tipps von einem echten Trendscout finden Sie hier.

Rosa und Pink sind die Trendfarben beim Weihnachtsbaum

epd:Welche Farben trägt der Weihnachtsbaum 2019?

Wanner: Verschiedene Rosa- und Pinktöne sind dieses Jahr en vogue, aber auch Silber und Glitzer-Deko jeglicher Art. Außerdem ist Lametta wieder angesagt.

Mit welcher Deko steht man immer auf der sicheren Seite?

Viele Weihnachtsbäume sind ein buntes Sammelsurium von Geschenken und Erinnerungsstücken. Sicherlich hat jedes davon seinen Platz am Baum verdient, aber man sollte Farben und Stil nicht aus den Augen verlieren. Grundsätzlich gilt: Nie mehr als drei Farben kombinieren, besser sind zwei Farben, bei denen eine dominiert.

Wer traditionelle Bäume mag, kann rote Kugeln und Kerzen mit weißen Schleifen kombinieren. Warme Farben wie Rot, Rosa oder Beige wirken zusammen mit kalten Farben wie Blau oder Grün sehr edel. Ebenfalls wunderbar ist die Verbindung zwischen matten und glänzenden Kugeln in nur einer Farbe. Ich mag am liebsten schwarze Kugeln in Kombination mit einer anderen Farbe. Die schwarzen spiegeln Lichtpunkte wider und erzeugen so einen magischen Eindruck.

Wie entstehen Weihnachtstrends?

Wir haben ein weltweites Netz von Trendscouts, die die Modewelt beobachten. Ich bin auch selbst viel in Paris und London und spiele mit einer kleinen Kamera Trendscout. Schaue, was die jungen Leute tragen und womit sie sich beschäftigen. Die Modewelt dient uns aber nur als Orientierung. Manche Farben sind zu erdig oder zu dunkel für Weihnachten, wir brauchen warme Töne. Bei einem Trend können Farbkombinationen im Vordergrund stehen, aber auch bestimmte Formen, Stoffe oder folkloristische Stilrichtungen.