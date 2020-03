Wegen Schulschließungen: WDR zeigt jeden Tag "Die Sendung mit der Maus"

"Die Sendung mit der Maus" kommt nun jeden Tag: Wie der WDR in einer Pressemitteilung schreibt, wird das WDR Fernsehen ab Mittwoch (18.3.2020) "Die Sendung mit der Maus" täglich ausstrahlen. Der Sender will die genaue Uhrzeit am Montag bekannt geben. Hintergrund der Programmänderungen sind die flächendeckenden Schul- und Kindergartenschließungen wegen des Coronavirus.

Zudem stehe die Sendung wie bisher auch zeitunabhängig per App und in der Mediathek zur Verfügung, betont der Sender. Zudem weißt er auf seine weiteres Lernangebot hin, das Schüler in dieser Zeit unterstützen soll: Planet Schule.

Dort finden Schüler, Eltern und Lehrer Multimedia-Elemente, animierte Erklärclips, Lernspiele, Simulationen, Apps sowie fremdsprachliche Angebote. Die Materialien, nach Fächern sortiert und passend zu jeder Unterrichtseinheit, wurden extra für den Einsatz in der Schule und das Lernen zuhause entwickelt. Die Inhalte stehen kostenfrei und zum Download zur Verfügung.

