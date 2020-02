Wegen Coronavirus: Erste Hamsterkäufe? So reagieren die Supermärkte und Discounter

Aus Angst vor Corona - Discounter spüren anderes "Kaufverhalten": Zu was der Coronavirus führen kann, ist aktuell in Italien sichtbar. Mit Hamsterkäufen plünderten die Menschen in der Lombardei ganze Supermärkte. Vor allem Wasser und Nudeln waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Droht uns so ein Szenario in Deutschland? Am Mittwoch noch berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) über das Szenario. Demnach beobachte der Großteil der deutschen Lebensmittelhändler die lage sehr genau. Stand Mittwoch haben aber sowohl Rewe als auch Aldi Süd und real keine "auffällige Nachfrageverstärkung" spürbar. Viele halten sich an diese Checkliste und kaufen Lebensmittel für den Notfall.

"Deutlich erhöhte Abverkäufe spürbar"

Jetzt, zwei Tage später, ist die Lage eine andere: Gegenüber dem Nachrichtenportal Watson bestätigte eine Sprecherin der Kette Lidl "deutlich erhöhte Abverkäufe". Die Sprecherin sagte: "In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir deutlich erhöhte Abverkäufe." Genau Angaben zu den Regionen machte Lidl nicht.

Auch bei dm fragte Watson nach: Die Nachfrage steige stark, teilte die Drogerie-Kette mit. Am meisten steige diese bei Hygieneartikel wie Desinfektionssprays und Tücher. "Nahezu nicht mehr verfügbar" sei der Mundschutz einer bestimmten Marke.

So reagieren die Discounter

Bei Aldi Süd registriere man die verstärkte Nachfrage nach Produkten in bestimmten Warengruppen. Betroffen sind laut Watson vor allem haltbare Lebensmittel. "Wir sind darauf vorbereitet und erhöhen entsprechend unsere Lagerbestände", so ein Aldi-Sprecher gegenüber Watson.

Alle Discounter reagieren auf die Entwicklung mit der logischen Konsequenz: Man versuche die Lagerbestände zu erhöhen und damit die Grundversorgung zu sichern. Hamsterkäufe, bei denen ganze Regale geplündert werden, seien bislang noch nicht aufgetreten. Die Versorgungssicherheit sei aktuell sichergestellt, heißt es abschließend.