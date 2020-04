Wegen Corona: Fränkische Polizei verstärkt Motorradkontrollen am Wochenende

Die Coronakrise zwingt viele Deutsche aktuell in ihren Wohnungen zu bleiben - und das ausgerechnet dann, wenn sich das Wetter in Franken von seiner schönsten Seite zeigt. Lange Sonnenstunden und ein klarer Himmel eignen sich aktuell ungemein gut für Biker. Obwohl die Ausgangsbeschränkungen Ausfahrten verbieten, halten viele Motorradfahrer sich nicht daran - und nutzen die leeren Straßen derzeit für sich.

Vergangenes Wochenende nahmen in Franken die Unfälle unter Motorradfahrern enorm zu. In Rücksprache mit dem Präsidium Oberfranken ist das aufgrund des Saisonstarts nicht ungewöhnlich und dennoch mehr von Bedeutung als je zuvor. Denn das Fahren zum Spaß ist aktuell verboten und nötigt die Polizei dazu, die Kontrollen zu verschärfen.

Motorradfahren ist in Viruszeiten besonders gefährlich

Aber stellen Motorradfahrer in Zeiten der Coronakrise wirklich ein Risiko dar? Weniger die mögliche Infektionsgefahr spielt dabei eine Rolle, denn diese sei bei einer Fahrt gleich null, sondern vielmehr die Tatsache, dass Krankenhäuser wegen den hohen Zahlen an Infizierten derzeit ohnehin an ihre Kapazitäten stoßen und keine Ressourcen für Motorradfahrer haben, deren Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dies teilte die Polizei Mittelfranken per Facebook mit und bittet Motorradfahrer, sich an das Fahrverbot zu halten.

"Natürlich geht jeder Motorradfahrer, genauso wie jeder Fußgänger davon aus, dass ihm nichts passiert. Aber Tatsache ist und bleibt, dass das Risiko in einen schweren Unfall verwickelt zu werden, bei einem Motorradfahrer größer ist, als bei andeern Verkehrsteilnehmern", bestätigt das Präsidium Oberfranken. Laut deren Aussage sollten Motorradfahrer aktuell von allen nicht triftigen Fahrten absehen, denn in diesen Zeiten kann ebenfalls ein einfacher Gang in die Tankstelle bereits schwere Folgen haben.

Das Präsidium betont darüber hinaus, dass es nicht in deren Interesse liege, Motorradfahrern den Spaß und die Freude am Fahren zu nehmen, aber die Ausgangsbeschränkungen seien derweil für alle geltend und nur wenn sich auch wirklich alle daran halten, können diese den gewünschten Nutzen bringen.