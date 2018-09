Vor den Augen seiner Frau und Tochter: 78-Jähriger stürzt beim Wandern und stirbt

Vor den Augen von Ehefrau und Tochter ist ein 78 Jahre alter Bergwanderer im Berchtesgadener Land 40 bis 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Obwohl er zunächst noch mit seiner Familie kommuniziert hatte, mussten die Rettungskräfte wenig später seinen Tod feststellen.

Wanderer stolperte am steilen Gelände

Der Münchner unternahm am Montag mit seiner Frau und der 38-jährigen Tochter eine Wanderung zur Harbacher Alm in Schneizlreuth. Auf dem Rückweg am Nachmittag stolperte der Familienvater im steilen und felsdurchsetzten Gelände und stürzte in die Tiefe, wo er sich unter anderem am Kopf verletzte.

Gegen 16.20 Uhr erreichten laut Polizeiangaben die Rettungskräfte den mittlerweile toten Wanderer. Aufgrund des schwierigen Geländes dauerte die Bergung bis etwa 20 Uhr.