Hamburg vor 6 Stunden

Kinder-Demo

Von Siebenjährigem organisiert: Kinder-Demo gegen Smartphone-Sucht der Erwachsenen

Auf ihren Schildern stand "Wir sind laut, weil ihr nur aufs Handy schaut" oder "Spiel nicht am Handy, spiel mit mir": Etwa 70 Kinder demonstrierten am Samstag in Hamburg gegen die Smartphone-Sucht von Erwachsenen.