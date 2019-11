Die Supermarkt-Kette "Countdown" in Neuseeland bietet inzwischen landesweit eine Stunde pro Woche an, in der mehr Rücksicht auf sensiblere Kunden genommen wird.

In der sogenannten "Quiet Hour" (deutsch: "Stille Stunde") werden die Lichter gedimmt und die Musik ausgeschaltet. Auch die Kassengeräusche werden heruntergefahren. Mitarbeiter versuchen, in dieser Zeit das Regale Einräumen auf ein Minimum zu beschränken. Auch Durchsagen gibt es nur in Notfällen.

Völlig neues Supermarkt-Konzept in Neuseeland: Autistisches Kind gab den Anstoß