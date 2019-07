In einer Lagerhalle des Whiskey-Herstellers Jim Beam mit 45.000 Fässern ist ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Aufnahmen vom Mittwoch zeigten ein großes Trümmerfeld nahe der Stadt Versailles im US-Bundesstaat Kentucky, aus dem noch immer Flammen schlugen.

Brand in Jim Beam-Lagerhallen: 45.000 Fässer ein Opfer der Flammen

Die Zeitung "Louisville Courier Journal" berichtete, der Brand sei am späten Dienstagabend ausgebrochen und dann auf eine zweite Lagerhalle übergeschlagen. Der Feuerwehr sei es gelungen, diesen zweiten Brand zu löschen, meldete das Blatt unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Das Whiskey-Unternehmen Beam Suntory, zu dem Jim Beam gehört, erklärte, 45.000 Fässer eines "relativ jungen" Whiskeys seien den Flammen zum Opfer gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer Folge eines Blitzeinschlags gewesen, hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens weiter, aus der der Sender NBC News zitierte.

Die Zeitung "Louisville Courier Journal" berichtete, am Brandort habe ein starker Geruch von Bourbon in der Luft gelegen. Laut Welt habe die Umweltbehörde mitgeteilt, dass Whiskey in den Kentucky River gelangt sei. Dies sei nicht gut für den Fluss: Bourbonreste könnten den Sauerstoffgehalt im Wasser senken und ein Fischsterben zur Folge haben. Außerdem verfärbe sich das Wasser, schäume und stinke.

Nur ein Prozent der Lagerbestände

Der Welt zufolge müssten sich Jim Beam-Fans aufgrund der Vorfalls keine Sorgen machen: In den Lagerhallen in Kentucky würden rund 3,3 Millionen Fässer aufbewahrt. Die Destillerie habe erklärt, dass durch den Brand rund ein Prozent der Lagerbestände vernichtet worden sei.

