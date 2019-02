Verkehrsminister Scheuer: Der Diesel hat Zukunft - vor allem im ländlichen Raum

Sie will Verkehrsminister Scheuer beruhigen: Gegner der Diesel-Fahrverbote halten in Stuttgart während einer Demonstration am Neckartor ein Transparent mit der Aufschrift "Wir sind diESEL einer beSCHEUERten POLITIK". An der Demonstration nahmen rund 800 Personen teil, wie die Polizei mitteilte. Foto: Marijan Murat/dpa