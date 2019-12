Vergiftung durch E-Zigaretten - BfR warnt

Hunderte Notrufe wegen Vergiftung sogenannter Liquids von E-Zigaretten veranlassen die Experten zur Mahnung einer kindersicheren Aufbewahrung. Seit dem Januar 2015 bis zum Februar diesen Jahres gab es 851 Vergiftungen oder entsprechende Verdachtsfälle im Zusammenhang mit E-Zigaretten. Dies teilte das Bundesinstitut für Risikobewertung unter Verweis auf eine Studie zu Anfragen an Giftinformationszentren mit.

Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen möglich - BfR warnt

In 82 Prozent der Fälle hatten Menschen versehentlich Liquids verschluckt, häufig seien Kleinkinder betroffen. Das in den meisten Liquids enthaltene Nikotin könne schon in geringen Mengen zu deutlichen Beschwerden wie starkem Erbrechen führen, schreibt das Bundesinstitut. "Bei der Aufnahme größerer Mengen von Nikotin kann es zu lebensbedrohlichen Vergiftungserscheinungen kommen."Liquids sollten daher immer in dafür geeigneten, etikettierten Behältnissen mit kindergesichertem Verschluss aufbewahrt werden", mahnte das BfR.