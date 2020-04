Venus am Nachthimmel zu sehen: Abendstern strahlt nun noch heller

Derzeit können Schaulustige die Venus sehr deutlich am Nachthimmel erkennen. Der "Abendstern" leuchtet aktuell sehr hell.

Doch bereits seit Monaten prangt die Venus am Himmel. Nur erst jetzt, im April 2020, ist sie für den Menschen besser erkennbar.

Venus aktuell am Himmel zu sehen: So hell wie dünne Mondsichel

Die Venus zählt zu den hellsten Planeten in unserem Sonnensystem. Doch im April steigert sich ihre Helligkeit nochmals - und wird dabei so hell, wie eine dünne Mondsichel. Das berichtet der Bayerische Rundfunk.

Ende April erreicht die Venus ihren "größten Glanz": Auf der Helligkeitsskala steigt der Wert auf -4,8 mag. "mag" steht in diesem Kontext für "Magnitudo" und meint die Größenklasse der Skala. Zum Vergleich: Die Sonne weist einen Wert von -26,7 mag und der Vollmond einen Wert von -12,7 mag auf, wie die Frankfurter Rundschau berichtet.

Ebenfalls im April 2020 ist ein "Supermond" am Himmel zu erkennen: Dabei ist der Mond so nah, wie selten an der Erde.

tu