Kind bei Hitze in Auto

Vater lässt Mädchen bei 30 Grad in Auto zurück: Vierjährige stirbt an Hitzeschock

Ein vierjähriges Mädchen ist in Rijeka (Kroatien) stundenlang in einem überhitzten Auto zurückgelassen worden. Der Vater des Mädchens hatte das Kind im Auto eingesperrt, während er zum Friseur ging. Das Mädchen starb an einem Hitzeschock.