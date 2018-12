Vater erteilt Tochter eine Lektion: Zehnjährige muss acht Kilometer zur Schule laufen

Zum wiederholten Male hat ein zehnjähriges Mädchen aus Ohio in den USA ihre Mitschüler gemobbt. Deshalb ist die Schülerin aus dem Schulbus geworfen worden. Ihr Vater sollte das Mädchen daraufhin zur Schule fahren. Doch er weigerte sich und setzte auf seine eigenen Erziehungsmaßnahmen.

"Guten Morgen und einen schönen Montag euch allen. Also, es ist ein schöner Montag für einige von uns", beginnt Matt Cox aus Ohio ein Video, welches er selbst bei Facebook hochgeladen hat. In dem Video zu sehen: Seine zehnjährige Tochter, die mit Schulranzen bepackt am Straßenrand entlang trottet. Matt fährt in Schrittgeschwindigkeit im Auto nebenher und filmt seine Tochter.

Zehnjährige muss acht Kilometer Fußmarsch hinlegen

Kurz nach seinen einleitenden Worten erfahren wir als Zuschauer, warum er seine Tochter zum Laufen verdonnert hat. Sie ist auf dem Weg zur Schule. Acht Kilometer soll das Mädchen bei lediglich zwei Grad Celsius zu Fuß gehen. Warum das Ganze? Weil die Schülerin bereits zum zweiten Mal aus dem Schulbus geflogen ist, nachdem sie ihre Mitschüler gemobbt hat.

Matts Meinung dazu ist eindeutig: "Mobbing ist inakzeptabel!" Also muss das Mädchen laufen. "Ich weiß, dass viele von euch Eltern damit nicht einverstanden sein werden, aber das ist okay", spricht Matt weiter. Er tue das, was sich für ihn richtig anfühlt. Und zwar, um seiner Tochter eine Lektion zu erteilen. Sie soll aufhören, andere zu mobben, so der Vater.

Facebook-Video wird heftig diskutiert

Nach der Suspendierung vom Schulbus war die Zehnjährige der Auffassung, dass es die Aufgabe ihres Vaters sei, sie jetzt mit dem Auto zur Schule zu bringen. Doch für Matt sei das keine Selbstverständlichkeit. Nicht nach einer solchen Mobbing-Aktion.

Das Facebook-Video, dass Matt gepostet hat, ist in der Zwischenzeit zum viralen Hit geworden. Das Video wurde mehr als 400.000 Mal geteilt und in mehr als 120.000 Kommentaren diskutieren die Nutzer über Matts Erziehungsmethode. Viele zeigen eine positive Reaktion und finden es "gut", was er gemacht hat. Andere sehen diese Lektion eher kritisch und sind der Meinung, Matt würde damit das gleiche machen, wie seine Tochter: mobben.

Wie stehen Sie dazu? Stimmen Sie ab:

Einige Tage später gibt Matt noch ein Update zu seinem Video. "Lektion gelernt", schreibt der Vater. Seine Tochter soll sich die Sache zu Herzen genommen haben. Die Zehnjährige sei glücklich und habe einen neuen Blick auf das Thema Mobbing bekommen.