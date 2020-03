Überraschung auf dem ersten Platz: Das sind die meistgeklauten Autos

2019 wurden gut 15.000 Autos in Deutschland gestohlen. Das ist der niedrigste Wert seit Wiedervereinigung. Der Diebstahls-Hotspot ist - nicht ganz unerwartet - die Hauptstadt Berlin. Am wenigsten Fahrzeug werden in Süd-Deutschland gestohlen. Doch welche Marke ist am begehrtesten?

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat ein Ranking der meistgeklauten Autos 2019 veröffentlicht. Ein Auto ragt dabei heraus - und eine Marke steht in der Bilanz überraschend auf Platz eins. Die Top 5 des Rankings sehen Sie im Video.