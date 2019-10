Zum Beginn der 30. Staffel: 15 Stunden "Die Simpsons"-Marathon bei ProSieben

Die Kult-Zeichentrickserie "Die Simpsons" startet am 28. Oktober in die 30. Staffel. Zu diesem Anlass strahl ProSieben ein 15-stündiges Sonderprogramm aus. Das vermeldete der Sender via Twitter.

"Simpsons"-Marathon: Die besten Folgen werden ausgestrahlt

Am 28. Oktober startet der Marathon bereits um 5 Uhr morgens. Jeweils werden die besten Folgen aus den 29 vergangene Staffeln gezeigt. Nach 29 alten Folgen starten dann um 21.15 Uhr zwei Folgen der neuen Staffel.