Zum 70. Geburtstag: Wird Thomas Gottschalk nochmal "Wetten dass...?" moderieren?

TV-Moderator Thomas Gottschalk wird anlässlich seines 70. Geburtstags im kommenden Jahr noch einmal eine zumindest an "Wetten, dass..?" angelehnte ZDF-Show moderieren. Es werde eine einmalige Geschichte, sagte ein Sprecher des Senders in Mainz am Mittwoch. Der Name der Sendung und ein genaues Datum stünden noch nicht fest. Gottschalk feiert am 18. Mai 2020 seinen 70. Geburtstag. Zuvor hatten der Branchendienst "DWDL.de" und Entertainmentportal "goldenekamera.de" darüber berichtet.

Thomas Gottschalk: Geburtstagsshow nach dem Vorbild von "Wetten dass...?"

"DWDL.de" zitierte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann mit den Worten: "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben." Das klingt so, als würden zumindest Elemente der langjährigen, quotenstarken ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" aufgegriffen. Die hatte Gottschalk von 1987 bis 1992 und von 1994 bis 2011 moderiert.

"Gottschalk liest?" - So lief der Einstand

Am Dienstag gab Thomas Gottschalk kurz nach den Schlagzeilen um das Ende seiner Ehe seinen Einstand mit der Sendung "Gottschalk liest?" im BR Fernsehen. Der "Literaturkaplan", wie der 68-Jährige sich selbstironisch nannte, lockte bundesweit 470 000 Zuschauer an. Im Sendegebiet erreichte er mit 290 000 einen Marktanteil von 8,6 Prozent - nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) eine Verdoppelung auf dem Sendeplatz.