Wer wird Millionär: Lehrer offenbart Wissenslücken - und sahnt Gewinn ab

Falko Schulze, ein Lehrer aus Hessen, war der erste Kandidat auf dem heißen Stuhl von Günther Jauch im großen "Zocker-Special" bei "Wer wird Millionär" auf RTL. Er unterhielt die Zuschauer primär mit seinen Wissenslücken, anstatt mit Fachwissen zu punkten.

Wer wird Millionär: Mehr Glück als Durchblick

Nachdem ihm in der Sportfrage der Name "Fritz Walter" kein Begriff war und er bei der Grammatik-Frage ebenfalls erhebliche Lücken aufwies, war von seiner Freundin ebenfalls keine Hilfe mehr zu erwarten. Sie bestärkte Jauch mit den Worten, "Er ist sehr verpeilt, ja."

Schulze drückte sich mit den Worten, dass deklinieren hoffentlich "steigern" heiße, selbst die Daumen. Doch Jauch musste ihn enttäuschen. Er tippte trotz der falschen Annahme bei der 16.000 Euro-Frage: "Wobei handelt es sich um ein indeklinables Adjektiv? A: rot, B: violett, C: rose, D: purpun," auf die richtige Auswahlmöglichkeit "C". Jauch klärte die Bedeutung im Anschluss auf. "Indekliniert" heiße "ungebeugt", ließ er den Lehrer wissen.

Joker verhelfen zu hohem Gewinn: Lehrer sahnt bei RTL ab

Einen Joker durfte er bei dem großen "Zocker-Special" erst ab der 64.000 Euro-Frage verwenden.

Wer vorher einen Joker braucht, darf die restlichen Joker nicht mehr verwenden. Der Chemie- und Physiklehrer schaffte es mit mehr Glück als Wissen zu diesen vier Jokern, die er in der folgenden Runde direkt einsetzte. Diese brachten ihm ebenfalls Glück.

So wusste ein junger Herr im Publikum, dass 70 Prozent der Autobahnen in Deutschland kein Tempolimit besitzen und brachte Falko Schulz so zur nächsten Frage.