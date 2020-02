Gästeliste zu ZDF-Talkshow "Maybritt Illner" gleicht "Pulverfass" - hitzige Diskussion droht: Heute Abend (06.02.2020) um 22.25 Uhr läuft die "Maybritt Illner"-Talkshow im ZDF. Die Moderatorin will mit ihren Gästen über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen diskutieren. Das Thema der Talkrunde: "Über Rechtsaußen an die Macht - Tabubruch in Thüringen".

Den Anlass für das Thema und die Diskussionsrunde gaben die aktuellen Ereignisse in Thüringen: Erstmals kommt mit Thomas Kemmerich (FDP) ein Ministerpräsident mit Stimmen der Alternative für Deutschland (AfD) ins Amt. Heute legte Kemmerich sein Amt wieder nieder. Die Wahl löste eine Welle der Empörung in der Gesellschaft aus. Auch aus Franken gab es zahlreiche Stimmen zur Thüringen-Wahl.

Maybrit Illner am 06.02.2020 - Die Gäste im Überblick:

Die Gästeliste ist brisant: Mit Alexander Gauland kommt der ehemalige AfD-Vorsitzender und trifft auf Michael Kretschmer (CDU), der in seiner Position als Ministerpräsident des Freistaates Sachsen die Entscheidung seiner Partei-Freunde aus Thüringen am Wahltag stark kritisierte. Außerdem auf dem Podium vor den TV-Kameras: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grüne), FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, Janinen Wissler (Die Linke) und die Chefredakteurin der Welt, Dagmar Rosenfeld.

Auf Twitter kündigte die Redaktion von "Maybritt Illner" die Gäste für die Show am Donnerstagabend an. Um 22.25 Uhr geht die Sendung um 06.02.2020 auf ZDF los.